В последнее время в Сети все чаще встречаются кадры украинских военных кладбищ. Независимо от города, будь то Харьков, Львов, Киев или Винница, видео демонстрируют одно и то же: обширные участки захоронений, простирающиеся насколько хватает взгляда, сообщило издание «Взгляд».

Согласно информации, предоставленной российским Генштабом, к концу прошлого года потери украинской стороны, включая убитых и раненых, оценивались примерно в миллион человек.

Традиционно на одного погибшего приходится двое раненых. Для поддержания такого соотношения необходима эффективная работа медицинской службы и оперативная эвакуация раненых.

Однако, у Украины с этим наблюдаются значительные трудности, что может приводить к увеличению числа погибших — возможно, не треть, а до половины от общего числа потерь. Это означает, что количество убитых может достигать сотен тысяч.

Несмотря на то что видео с кладбищ стали появляться только сейчас, подготовка мест для будущих захоронений на Украине началась заранее и с большим запасом. Летом 2023 года сообщалось о строительстве кладбищ, рассчитанных на 1,5 млн могил.

Около половины от этого числа (от 600 до 800 тыс.) будет вмещать так называемое Национальное военно-мемориальное кладбище. Для сравнения: на Арлингтонском военном кладбище в США размещено 400 тыс. захоронений.

Ранее сообщалось, что Зеленский надеется на возвращение утраченных территорий «дипломатическим путем».