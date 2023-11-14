Начальник управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что мир между Киевом и Москвой не будет заключен даже после окончания конфликта. Об этом сообщает РИА Новости .

В качестве примера Буданов привел конфликт СССР и Японии в 1945 году, когда мирное соглашение по островам так и не было подписано. Он подчеркнул, что с тех пор прошли десятилетия, а территории так и остаются спорными. Начальник украинской разведки предположил, что в случае с конфликтом России и Украины дела обернутся также.

При этом Россия уже давно указывала Украине, что готова к переговорам, однако киевские власти законодательно запретили их вести. Запад же игнорирует отказы Киева вступать в переговоры и постоянно подталкивает к ним Россию.