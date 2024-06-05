На Украине предупредили о повышении тарифов на отопление

Ввиду повышения цен на электроэнергию на Украине возрастут и тарифы на тепло. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, пишет РИА Новости в среду, 5 июня.

По словам Железняка, тарифы на электроэнергию, согласно документу от кабмина, выросли уже с субботы, 1 июня. Рост сразу оказался довольно нескромным – в полтора раза выросла стоимость кВТ.ч и составила 4,32 гривны (раньше это было 2,64 гривны).

На данный момент неизвестно, ожидается ли повышение тарифов на отопление уже с началом ближайшего отопительного сезона, или же позже. При этом, Железняк уверен – повышение тарифов начнется именно с отопления.