На Украине сотрудники ТЦК насильно мобилизовали инвалида

Толпа военкомов в Белгород-Днестровском Одесской области жестоко обошлась с инвалидом на глазах у жителей, забрав в ряды ВСУ против воли.

МК со ссылкой на украинские каналы пишет, что сотрудники ТЦК жестко повалили мужчину, скрутили ему руки и насильно закинули в фургон. Прохожие не смогли помешать беспределу.

При этом отмечается, что у мужчины имеется инвалидность. Однако это не помешалось военкомам забрать мужчину.

Жители Одессы отметили, что сотрудников ТЦК ничего не останавливает. Даже наличие детей или инвалидности. За свободу от мобилизации военкомы требуют 10 тысяч долларов, которых у населения в подавляющем большинстве случаев нет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области местные жители начали мстить сотрудникам ТЦК, устраивающих облавы.