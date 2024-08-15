На Украине обязали местные советы вести видеофиксацию своих заседаний, чтобы обеспечить прозрачность местного самоуправления и пресечь использование русского языка, сообщило украинское издание «Главком».

Видео должно храниться не менее пяти лет, а опубликовать его требуется не позднее следующего дня.

В июле уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что многие граждане страны продолжают использовать русский язык в бытовом общении.

Украинские власти продолжают вести агрессивную политику дерусификации и принудительной ассимиляции.

Ранее в Киеве переименовали проспект Правды в честь Европейского Союза.