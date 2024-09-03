На Украине признали крупные потери после атаки на учебный центр ВСУ

Владимир Зеленский подтвердил, что в результате нее погиб 41 военнослужащий. Более 180 человек получили ранения, о чем президент Украины рассказал на своей странице в социальных сетях.

ВС РФ нанесли удар «Искандером» в тот момент, когда на территории учебно-тренировочного центра в Полтаве проходило обучение солдат ВСУ иностранными наемниками.

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* написал в своем телеграм-канале о том, что реальное число пострадавших превышает 600 человек, а «больницы города переполнены». Также он раскритиковал украинское командование, указав на необходимость избегать сосредоточения большого количества военнослужащих в одном месте.

Ранее сообщалось, что после прилета российского «Искандера» погибло не менее 30 бойцов ВСУ.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.