Более 30 бойцов ВСУ погибли после прилета российского «Искандера»

В результате атаки минимум 33 человека погибли, а 89 получили ранения. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил телеграм-канал Mash, публикуя кадры с разрушениями.

Вооруженные силы России нанесли удар по военной части А3990 в Полтаве с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Здесь проходила подготовка специалистов по радиолокационным системам и радиоэлектронной борьбе для ВСУ.

Российские подразделения атаковали врага в момент построения личного состава 128-й бригады. Одна ракета попала в плац, вторая — в столовую. Полтовчане пожаловались на то, что система противовоздушной обороны работает недостаточно эффективно. Она не справляется с давлением со стороны российских сил.

Ранее в Харьковской области прогремел взрыв на складе боеприпасов ВСУ. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения со снарядами. Бойцы оставили их под палящим солнцем, что привело к возгоранию.