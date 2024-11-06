В октябре 2024 года Украина столкнулась с серьезными потерями в территориальном плане. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник.

Так, Вооруженные силы Украины потеряли за минувший месяц 490 кв. км. Эти потери, по данным аналитического ресурса DeepState, стали самыми крупными с октября 2023 года.

Вместе с тем эксперты связывают успехи российских войск с дополнительной подготовкой военнослужащих и ротациями подразделений.

Кроме того, аналитики также обозначили недостаточный уровень подготовки мобилизованных украинских солдат, проблемы с механизацией и неэффективное использование людских ресурсов. Очевидно, все эти факторы влияют на текущие потери.

Ранее Лавров отметил закономерность между срывом договоренностей со стороны Киева и украинской территорией.