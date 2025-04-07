На Украине призвали с оружием в руках бороться с сотрудниками военкоматов
Депутат Рады Дмитрук призвал украинцев пользоваться оружием против ТЦК
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Депутат Рады Артем Дмитрук призвал жителей Украины сопротивляться работникам ТЦК, в том числе с помощью огнестрельное оружия. Как сообщило РИА Новости, соответствующая публикация появилась в телеграм-канале политика.
Подобным образом Дмитрук отреагировал на распространившуюся в интернете видеозапись, на которой женщина совершает выстрелы в воздух из охотничьего ружья, пытаясь отбить супруга у работников военкомата.
По словам политика, своими действиями героиня подала пример, на который следует ориентироваться. Он также заявил о том, что чем больше подобных случаев будет происходить, тем быстрее удастся избавиться от киевского режима.
Ранее стало известно, что Зеленский захотел покупать и производить еще больше дронов.