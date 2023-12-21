На Украине призвали всех граждан принять участие в конфликте с Россией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с заявлением, призвав завершить подход к конфликту с Россией исключительно как вопросу военных действий.

По его мнению, в этом сложном периоде для страны, участие в конфликте должны принимать все граждане. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, неправильно, когда часть соотечественников сражается на фронте, а другая часть занимается своими повседневными делами и ощущает, что ничего не происходит.

Секретарь СНБО подчеркнул важность вовлечения всего общества в процесс противостояния, чтобы добиться единства и поддержки среди граждан. Он призвал к тому, чтобы каждый гражданин принял на себя ответственность за события в стране, даже если это не связано непосредственно с участием в военных действиях.