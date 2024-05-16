На Украине призвали Зеленского начать мирные переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский должен приступить к мирным переговорам с России после того, как страны Запады отказались предоставлять новую помощь. Об этом во время эфира на одном из YouTube-каналов сказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Спикер придерживается мнения, что после того, как Украине отказали в членстве в НАТО и системах Patroit, Зеленский должен выйти из игры. Позиция действующего президента страны заключается в том, что Запад его не слышит, а визит госсекретаря США принес разочарование. Эксперт охарактеризовал такое поведение странным и задался вопросом, почему Зеленский до сих пор не инициировал прекращение конфликта.

Кроме того, бывший советник напомнил главе Украины о предложениях России перед и СВО, а также сказал о стопроцентной необходимости остановки продолжающихся столкновений. Накануне президент Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.

Ранее мы писали о том, что в Черном море войска России разбили 11 украинских безэкипажных катеров.