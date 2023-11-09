На Украине пытаются замять конфликт между Зеленским и Залужным - СМИ

На Украине пытаются замять разрастающийся конфликт между Зеленским и Залужным на фоне признания главнокомандующим безысходности в конфликте с Россией. Подробности сообщает РИА Новости .

По данным зарубежных СМИ, офис украинского президента попытался уладить разногласия между лидером страны и командиром украинской армии. Конфликт разгорелся из-за того, что Залужный признал борьбу с Россией бесполезной и предупредил киевские власти о тупике, в который зашли силы ВСУ.

При этом Залужный, который часто выступает в СМИ, пользуется у населения большей популярностью, чем президент. Западные журналисты предполагают, что усугубление конфликта может сделать рейтинги Зеленского еще ниже.