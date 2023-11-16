На Украине школьника приговорили к семи годам заключения за передачу данных России

На Украине суд вынес приговор ученику лицея за передачу России данных о расположении украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным суда, с 9 по 13 марта подросток передавал службе безопасности России информацию о позициях украинских военных в городе Обухов. Данные школьник транслировал в виде фотографий и видеозаписей.

Так как на Украине за распространение таких данных предусмотрена уголовная ответственность, для школьника исключения не сделали. Его приговорили к семи годам тюремного срока. При этом подросток лишь частично признал свою вину.