На Украине скончался 19-летний сын губернатора Львовской области
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Молодой сын главы Львовской областной администрации Максима Козицкого скончался после борьбы с тяжелой болезнью.
С тяжелым сердцем Максим Козицкий сообщил в соцсетях о смерти сына Зиновия. Молодому человеку было 19 лет. Чиновник отметил, что долгие годы его наследник боролся с тяжелым заболеванием — онкологией.
Про Зиновия Козицкого известно немного. Он обучался в Украинском католическом университете на факультете «Культурология». Именно в студенческие годы у молодого человека обнаружили злокачественную опухоль и патологию.
Ранее сообщалось, что на Украине подросток помогал мужчинам скрываться от мобилизации.