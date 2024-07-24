На Украине скончался 19-летний сын губернатора Львовской области

С тяжелым сердцем Максим Козицкий сообщил в соцсетях о смерти сына Зиновия. Молодому человеку было 19 лет. Чиновник отметил, что долгие годы его наследник боролся с тяжелым заболеванием — онкологией.

Про Зиновия Козицкого известно немного. Он обучался в Украинском католическом университете на факультете «Культурология». Именно в студенческие годы у молодого человека обнаружили злокачественную опухоль и патологию.

Ранее сообщалось, что на Украине подросток помогал мужчинам скрываться от мобилизации.