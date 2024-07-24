Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали 14-летнего подростка, который помогал мужчинам призывного возраста переправляться через реку Тиса для побега в Румынию. Пограничники узнали, что за свои услуги несовершеннолетний брал тысячу долларов.

Уточняется, что молодой человек был задержан вместе с четырьмя мужчинами, а полностью услуга по переправе оценили в сумму от 4 до 6 тысяч долларов. В настоящее время сотрудники местных силовых структур продолжают выяснять личности людей, которые имеют отношение к запрещенной законом деятельности.

Ранее мы писали о том, что в одном из украинских нацбатальонов с 2022 года полностью сменился личный. Часть бойцов были убиты, а другие выбыли по ранению. При этом, из-за ощутимых потерь в вооруженных силах Украины обострилась борьба за поступающих новобранцев, которые при этом не обладают необходимыми навыками.