На Украине сообщается о мощных взрывах в оккупированном ВСУ Херсоне

Серия мощных взрывов прозвучала утром в воскресенье, 29 октября, в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Об этом проинформировал назначенный властями Украины глава городской администрации Роман Мрочко.

«В Херсоне раздаются мощные взрывы!» — цитирует Мрочко издание «Суспильне».

Никаких других подробностей происходящего он не привел.

Ранее сообщалось, что над Черным морем и Крымом за минувшую ночь были сбиты более 30 украинских БПЛА.