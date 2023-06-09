На Украине сообщили о блокировке пунктов пропуска для грузовиков из Польши

Украинские сельхозпроизводители собираются заблокировать четыре пропускных пункта на границе с Польшей для доступа польских грузовиков. Это, как уточняет РИА Новости 9 июня, ответ на блокировку пункта «Дорогуск-Ягодин».

Напомним, что ранее пункт «Шегини» был заблокирован из-за протеста фермеров в Польше, но движение удалось восстановить. Уже в текущую пятницу ситуация вновь изменилась из-за протеста поляков, и движение через «Дорогуск-Ягодин» было заблокировано. Забастовка может продлиться до понедельника.

Украинцы решили действовать зеркально и перекрыть грузовикам, направляющимся из Польши, следующие пункты пропуска: «Шегини-Медика», «Дорогуск-Ягодин», «Рава-Русская» и «Краковец-Корчова». Акция продлится минимум до 14 июня.

Напомним, ранее мы рассказали о крупном пожаре в Уфе вечером пятницы 9 июня. Подробнее о том, как тушат горящий склад, читайте в материале.