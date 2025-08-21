На Украине суд наказал мужа за секс с женой против ее воли

В Украине суд вынес решение о штрафе мужчине за принуждение жены к сексуальным отношениям против её воли. Житель Харьковской области, по информации местного издания «Страна.ua», опубликованной в их Телеграм-канале, заставлял супругу вступать в интимную связь против её желания.

Супруга не придумала ничего более путного, а обратилась в правоохранительные органы, обвинив своего мужа в сексуальном насилии в домашних условиях.

Лозовский суд Харьковской области вынес приговор мужчине, признав его виновным. Суд назначил штраф в размере 340 гривен (примерно 662 рубля) и обязал выплатить 605 гривен в качестве судебного сбора.

На заседание украинец отказался явиться, сославшись на абсурдность процесса по делу, которое в итоге рассматривали без его присутствия.

