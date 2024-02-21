Жительница Авдеевки спаслась от зверств ВСУ, дойдя пешком до Донецка

Женщина из Авдеевки стала единственной, кто не побоялся бежать в Донецк, несмотря на все риски. Она рассказала, как выжила и спаслась от зверств украинской армии. Историю горожанки передает KP.RU .

18 января женщина, как и ее земляки, была эвакуирована российскими военными. Они помогали им с едой и укрытием. Однако существовать в условиях зимы в почти заброшенном здании было небезопасно. Тем более, что в здание попала ракета и оставила беглецов без крыши над головой. Тогда героиня истории решила отправиться до Донецка, причем пешком. До этого женщина потеряла отца.

«Ему было 86 лет. Я рада тому, что перед смертью он успел узнать, что нас освободили. Он очень этого ждал. Все произошло на моих глазах, поэтому было очень тяжело», — рассказывает женщина.

С собой жительница Авдеевки взяла только документы, и с ними отправилась в дальний путь по дороге, которую проходила пешком разве что в детстве. По признанию женщины, это был путь в неизвестность. По дороге она могла встретить ВСУшников и замерзнуть, но все обошлось.

«То, что Авдеевка была отделена от Донецка – это просто аномально. Для нас эти 10 лет были очень болезненными. Здесь у людей родственники. Мы в Донецк приезжали в театр, в парки, в больницу. Многие здесь работали, кто-то из Донецка работал на нашем заводе в Авдеевке. Это был единый организм», — отметила женщина.

После освобождения Авдеевки у горожанки появился шанс вернуться, но она, как и многие, уже не смогут жить как прежде. Ведь украинская армия разгромила многие дома, которые восстановить будет очень сложно.

Ранее сообщалось, что в Чехии признали проблемы в рядах ВСУ после потери Авдеевки.