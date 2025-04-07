Экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко заявил в интервью журналистам о том, что Зеленский скрывает официальное число украинских военных, погибших в результате боевых действий.

Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что Телиженко заинтересовался тем фактом, почему Зеленский говорит о 35 и 50 тысячах погибших, когда реально число намного больше. Дипломат предполагает, что Зеленский учитывает только тех военных ВСУ, за которых выплатили компенсации, но эти деньги получили далеко не все.

При этом, Телиженко уверен, что сейчас у Киева нет возможности выплачивать деньги семьям всех погибших, и большая часть украинцев не видит смысла в том, чтобы идти на фронт. Ранее во Франции призвали выступить против отправки на украинский фронт французских солдат.