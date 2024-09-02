На Украине уволили главу «Укрэнерго» Кудрицкого

Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отправлен в отставку со своей должности. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Стоит отметить, что слухи об скором увольнении Кудрицкого за плохую защиту энергообъектов появились в конце августа. На это со ссылкой на источники указывало украинское издание «Экономическая правда».

«Одного из самых адекватных людей по энергетике — руководителя „Укрэнерго“ уволили… (министр энергетики Герман — ред.) Галущенко, (замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав — прим. ред.) Шурма давно хотели освободить его. Реальная причина — это животное желание сесть на все финансовые потоки», — написал Железняк.

Отставку Кудрицкого подтвердит также телеканал «Общественное». Там сообщили, что временно исполнять обязанности главы компании будет замглавы правления «Укрэнерго» Алексей Брехт.

Ранее сообщалось, что лидер Киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причиной могла стать потеря истребителя F-16, переданного западными странами.