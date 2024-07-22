На Украине в военкомате произошло смертельное ЧП

На Украине в военкомате произошло смертельное происшествие. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 22 июля, ссылаясь на украинские СМИ.

Журналисты сообщают, что в военкомате Львовской области мужчина упал с лестницы, не удержав равновесие. Травмы оказались настолько серьезные, что он умер в больнице, не приходя в сознание. Произошло все во время прохождения медицинской комиссии.

По предварительным данным, у пострадавшего был диагностирован ушиб головного мозга, а также перелом костей черепа. При этом, после смерти призывника возбудили уголовное дело. Кстати, это – не первый смертельный случай в украинских военкоматах - еще один мобилизованный скончался ранее в Житомирском областном военкомате.