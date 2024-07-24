На Украине вместо мобилизованных мужчин за руль автобусов сядут женщины

На Украине по причине мобилизации не хватает порядка 6 тысяч водителей автобусов, заменить которых должны прошедшие бесплатное обучение женщины. Об этом 24 июля сообщил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Сергей Деркач.

По словам чиновника, после заключения соглашения с ООН на территории страны начнут претворять в жизнь пилотный проект по обучению женщин навыкам управления пассажирскими автобусами. Также он сообщил, что дефицит водителей данного вида транспорта в регионах достигает почти 30%. Из проекта следует, что после обучения женщинам будут выдавать квалификационную карту с кодом «95», который подтверждает обладание навыками по европейским стандартам.

Ранее мы писали о том, что на Украине подросток помогал мужчинам скрываться от мобилизации. В частности, несовершеннолетний содействовал уклонистам в пересечении рек Тис, чтобы после они могли оказаться на территории Румынии.