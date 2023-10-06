На Украине возмутились выражением лица венгерского премьер-министра на встрече с Зеленским

Журналисты обратили внимание на выражение лица Виктора Орбана во время встречи с украинским президентом перед саммитом в Гранаде. В СМИ отметили, что на фотографиях представитель Венгрии, славящийся пророссийскими заявлениями, выглядит не слишком довольным встречей с Зеленским. При этом пресса сообщает, что и украинский лидер при встрече с премьер-министром перестал улыбаться и сменил выражение лица серьезное.

На самом саммите Орбан заявил, что на пути Украины есть ряд препятствий, не позволяющих ей вступить в Евросоюз. До этого венгерский политик заявлял, что победить Россию невозможно, а заявления Запада о близкой победе Украины всего лишь ложь. Премьер-министр не скрывает своего отношения к украинскому конфликту, чем не раз вызывал недовольство, а теперь его раскритиковали за мимику при встрече с украинским лидером.