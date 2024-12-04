Абсолютно все мужчины на Украине должны быть готовы к тому, что их мобилизуют. Так считает офицер с позывным Явир, который занимает должность заместителя командира 68-й бригады ВСУ. Его точку зрения привело издание «Страна.ua».

Украинский военный заявил, что страх за собственную жизнь есть у всех, особенно у тех, кому грозит отправиться к линии фронта.

«Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Скоро будут привлекаться все», — указал он.

Явир добавил, что сейчас уже украинские военкоматы гребут во время мобилизации всех подряд. Благодаря этому к ним в бригаду на каждые 140 человек пополнения прибывает 60 негодных к воинской службе, то есть почти половина.

Ранее западные СМИ заявили о кадровом голоде в украинской армии. Желающих служить в армии становится все меньше. Благодаря этому план по мобилизации был выполнен всего на две трети. Это может повлечь за собой катастрофические последствия для ВСУ.