Украинское правительство утвердило список должностей в высших учебных заведениях, а также в других образовательных и научных учреждениях, где знание английского языка будет обязательным условием для работы. Об этом проинформировал представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он уточнил, что данное требование вступит в силу через четыре года после отмены военного положения в стране.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, знание английского станет необходимым для заместителей руководителей вузов, деканов, заведующих кафедрами, профессоров, научных сотрудников, а также для руководителей отделов, занимающихся международными связями.

В колледжах английский потребуется заместителям, отвечающим за международное сотрудничество, и руководителям подразделений, работающим с иностранными гражданами.

Это требование также коснется некоторых сотрудников профессионально-технических училищ: методистов и административного персонала, курирующего международное сотрудничество.

В научных учреждениях знание английского будет обязательным для заведующих аспирантурой, руководителей издательств и старших научных сотрудников.

Украинские власти активно поддерживают распространение английского языка в стране, позиционируя это как часть стратегии евроинтеграции. Правительство уже определило перечень должностей в налоговых и таможенных органах, где владение английским также станет обязательным. Кроме того, кабинет министров принял решение о премировании военнослужащих ВСУ, владеющих английским на уровне B2 и выше.

Ранее сообщалось, что в голове монумента «Родина-мать зовет!» нашли труп ректора Московской академии.