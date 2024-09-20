На Украине ввели запрет на призыв граждан с ограниченной пригодностью до 25 лет
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Наземные силы Украины ввели запрет на призыв молодых людей до 25 лет с ограниченной пригодностью к службе. Данную информацию подтвердил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем канале в Telegram.
Распоряжение наземных сил ВСУ вступило в силу 19 сентября. Депутат уточнил, что территориальные центры комплектования официально являются частью сухопутных войск.
«Продолжаем бороться за права тех, кого уже мобилизовали. Доводим дело демобилизации до конца», — отметил политик.
Ранее сообщалось, что в Болгарии отклонили законопроект об иноагентах.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.