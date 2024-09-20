На Украине чиновникам и военным запретили использовать Telegram

На Украине ввели запретительную меру на использование мессенджера Telegram для сотрудников государственных учреждений, военных и работников критически важных предприятий, как сообщили на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны, передал «Коммерсантъ».

Данный запрет на использование Telegram для госслужащих, военных и сотрудников объектов критической инфраструктуры был установлен Национальным координационным центром кибербезопасности.

На заседании присутствовали представители Национальной полиции, Генерального штаба ВСУ, СБУ, Министерства обороны Украины, Национального банка и других ведомств.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что российские спецслужбы имеют доступ к личной переписке пользователей Telegram, включая удаленные сообщения, а также к их персональным данным.

Представители СБУ также заявили, что Telegram используется для кибератак, распространения фишингового и вредоносного ПО, отслеживания геолокаций пользователей и корректировки ракетных ударов.

Ранее Пентагон заявил, что удары ВСУ вглубь России не помогут Киеву выиграть войну.