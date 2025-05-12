На Украине задержали молодых украинцев, пытавшихся взорвать полицейский наряд

В Ровенской области Украины задержали двух 18-летних молодых людей, подозреваемых в подготовке и попытке осуществления террористического акта против наряда полиции. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Отмечается, что молодые люди установили и попытались взорвать самодельные взрывные устройства (СВУ) по наводке кураторов.

Сейчас в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие установило, что мужчины откликнулись на сообщение в мессенджере, где им пообещали заработать $2 тыс. за выполнение задания.

Молодые люди получили соответствующую инструкцию, согласно которой собрали два СВУ, которые можно активировать удаленно. Их они разместили в заброшенном здании вблизи населенного пункта в Ровенской области.

После этого подельница задержанных сообщила в местную полицию о трупе, который якобы найден в заброшенном здании. Наряд полиции прибыл по указанному адресу, где сработала взрывчатка. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, в организации теракта обвиняют российские спецслужбы, однако в официальных сообщениях прокуратуры Украины сведения о прямых обвинениях России отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке задержали подростка за подготовку теракта.