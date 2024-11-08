Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая рассказала о массовых случаях дезертирства и пьянства среди солдат, которые проходят обучение на полигонах. Соответствующей информацией она поделилась в своем телеграм-канале.

Как выяснила Безуглая, страдающих пьянством на Ровенском полигоне оставляли на ночь в яме в качестве наказания. Кроме того, мобилизованные высказывают недовольство по поводу получения сертификатов о прохождении курса, которые не отражают действительности.

Вместе с тем солдаты жалуются на ненадлежащие условия содержания и дополнительные обязанности, которые взваливают на их плечи. Военные отмечают, что их часто собирают на построения до шести раз за день. По их словам, на полигонах отсутствуют блиндажи для укрытия во время воздушной тревоги и стрельбы.

Ранее на Западе заявили о беспорядочном отступлении ВСУ со своих позиций.