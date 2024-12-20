На Украине заявили о поддержке Путина и ненависти к Зеленскому

Владимир Путин говорит о наличии у него друзей в Киеве с вескими основаниями, поскольку все в столице Украины ненавидят Зеленского. Так считает украинская журналистка Диана Панченко, она заявила об этом в социальной сети Х.

Владимир Путин во время прямой линии упоминал о друзьях на Украине. Журналистка считает, что под такими заявлениями есть очень веские основания.

«Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского», — записала Панченко.

Ранее Зеленский очень нервно отреагировал на предложение Путина Западу устроить технологическую дуэль с участием ракеты «Орешник». Он заявил, что Путин является «отморозком» и неадекватным человеком, потому и предлагает такие идеи.