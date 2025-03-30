Андрей Билецкий, лидер националистического формирования «Азов» (организация, запрещнная в России как террористическая), который также является командиром 3-й штурмовой бригады ВСУ, сообщил в интервью украинскому телеканалу «Армия», что Россия в настоящее время использует «тактику множества мелких атак».

По его мнению, в настоящее время для российских вооруженных сил (ВС) первостепенной задачей является не достижение быстрых результатов, а поддержание постоянного давления с целью физического и морального истощения украинской армии.

«Эта тактика тысячи мелких порезов, которая приводит к общему ослаблению украинских сил на всем тысячакилометровом фронте», — заявил Билецкий.

По словам украинского военного, цель российских войск — истощить силы ВСУ. Он считает, что в результате либо произойдёт полный крах, либо будет подписано соглашение о капитуляции.

Ранее сообщалось, что подполье Николаева зафиксировало прибытие иностранных судов в порт Одессы.

* — организация, запрещенная в России как террористическая