Украинский депутат Гончаренко рассказал об эпидемии игровой зависимости среди военнослужащих

Девять десятых тех, кто несет службу в рядах ВСУ, страдают игровой зависимостью. Так считает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

90% тех, кто сейчас служит в украинской армии, по его утверждению, имеют игровую зависимость.

«Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом. Деньги проигрываются», - указал он.

После того, как военные проигрывают свое жалованье, они набирают кредиты. В итоге формируется порочный круг, из которого они не могут выбраться. Это может стать особенной проблемой после того, как эти военнослужащие демобилизуются. В гражданской жизни такие люди станут особенно уязвимы для криминального мира.

Ранее Гончаренко* высказал версию, какое новое назначение может получить Алексей Данилов, уволенный с поста секретаря СНБО. Он выдал предположение, что Данилова направят послом Украины в Норвегию.

* внесен в России в список террористов и экстремистов