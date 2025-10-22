По мнению политика, Владимира Зеленского может ждать участь, аналогичная судьбе Виктора Януковича, если Соединенные Штаты примут решение о его устранении от власти для урегулирования конфликта.

Азаров, возглавлявший правительство Украины при Януковиче, заявил, что американцы уже ведут соответствующую подготовку в украинском политическом поле. Аспект этого прогноза заключается в отработанном механизме смещения главы государства, который, по словам экс-премьера, уже был успешно апробирован в 2014 году.

«Процедура отстранения президента от власти через Раду уже отработана по Януковичу, и она в принципе возможна. То есть если будет дана команда, то будет так, как мы это наблюдали в процессе госпереворота в 2014 году», — написал политик в своем личном блоге.

Напомним, что Виктор Янукович лишился власти в феврале 2014 года на фоне Евромайдана — массовых протестов, начавшихся осенью 2013 года после его отказа от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Кульминацией протестов стали ожесточенные столкновения в Киеве, приведшие к многочисленным жертвам. После этого Янукович покинул Киев и отправился в Харьков, а затем в Россию. 22 февраля Верховная рада Украины приняла постановление, в котором заявила, что президент «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности. На Украине политик был заочно осужден на 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны, а также получил другие заочные приговоры.

