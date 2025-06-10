На украинском сайте «Миротворец» появились имена лидеров трех стран

На украинском сайте «Миротворец», в который якобы попадают лица, считающиеся «нарушителями» законодательства Украины, появились новые имена — туда внесли премьер-министра Словакии Роберт Фицо, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва и лидера Республики Сербской Милорада Додика, выяснил ТАСС.

Для каждого из указанных политиков сайт «Миротворец» подготовил обвинения, которые связаны с действиями, признанными владельцами ресурса «опасными» для национальной безопасности Украины.

В частности, Фицо обвиняется в распространении нарративов, связанных с «кремлевской пропагандой», а Лула да Силва — в отрицании права Украины на сопротивление «российской агрессии». Милорада Додика обвинили в покушении на территориальную целостность Украины и попытках подорвать ее суверенитет.

9 мая Фицо, Додик и Лула да Силва посетили парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Стоит отметить, что в Европе европейских лидеров призывали не ехать в этот день в Москву, так как этот визит «не соответствуют ценностям Европейского Союза (ЕС)».

Сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Это не официальный ресурс властей Украины, однако он позиционирует себя как база, в которую попадают лица, якобы угрожающие интересам и безопасности страны. В России доступ к сайту заблокирован.

Ранее стало известно, что российского хоккеиста Александра Овечкина внесли в базу «Миротворца».