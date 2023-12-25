На улицах города в Ингушетии произошла погоня с перестрелкой

В городе Карабулаке двое мужчина, передвигавшихся на автомобиле Mercedes Benz, несколько раз выстрелили в автомобиль «Лада Гранта», ранив водителя. После этого мужчины уехали. На улицах города ввели план «Перехват», чтобы поймать стрелков и уже через несколько минут их обнаружили у въезда в селение Нестеровское.

Сотрудники полиции потребовали остановить иномарку, но вместо этого водитель увеличил скорость и попытался вновь скрыться. При этом находившиеся в салоне люди выстрелили в полицейских, в результате чего оказался ранен прохожий. В итоге сотрудники правоохранительных органов открыли огонь в ответ. Погоня продлилась недолго: через полкилометра Mercedes врезался в Volkswagen Polo.

Водитель иномарки, который оказался ранен, и его пассажир вновь попытались сбежать, но были задержаны полицией. Всех пострадавших в результате погони и перестрелки доставили в больницу. У стрелков обнаружили пистолет, резиновые палки, маски, ножи, гранаты и рации. Перед задержанием они успели спрятать карабин «Сайга».