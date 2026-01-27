На улицах Киева появятся выгребные ямы из-за проблем с канализацией

Власти Киева разрабатывают крайние меры на случай дальнейшего ухудшения ситуации с энергоснабжением и работой коммунальных систем. Как сообщил в интервью изданию «Левый берег» глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов, на столичной Троещине готовятся рыть уличные туалеты по принципу деревенских — с выгребными ямами.

Эту меру власти рассматривают как подготовку к возможному замерзанию канализационных труб в многоэтажных жилых домах в условиях энергетического кризиса и перебоев с отоплением.

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается напряженной. В том же районе уже развернуты два палаточных городка, оборудованных палатками и электрогенераторами для временного размещения и поддержки жителей.

Министерство энергетики Украины ранее заявило о чрезвычайно сложной ситуации с аварийными отключениями электроэнергии в Киеве и Киевской области.

Мэр столицы Виталий Кличко также подтвердил наличие серьезных проблем, сообщив о перебоях в подаче электричества, отопления и водоснабжения, вызванных повреждениями критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что киевляне потребовали мира и отопления на фоне ударов России.