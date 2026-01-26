В Киеве начали выживать: жители требуют мира и отопления, греясь у костров во дворе

Ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной, что напрямую сказывается на бытовых условиях жителей, выяснил KP.RU . По информации из различных источников в украинской столице, во многих квартирах температура не поднимается выше 8-14 градусов, а электричество подается с перебоями. Практическим следствием этого кризиса стали изменения в повседневном поведении горожан, пытающихся адаптироваться к новым условиям.

Для обогрева люди вынуждены использовать все доступные средства. Во дворах многоквартирных домов устанавливают мангалы и разводят костры, где можно приготовить еду и просто согреться. По вечерам у таких импровизированных очагов варят чай или глинтвейн. Эти собрания, как отмечают очевидцы, отдаленно напоминают события прошлых лет, но теперь их причина — сугубо бытовая. Зарядить электронные устройства можно в специально оборудованных «красных палатках», хотя не все решаются оставаться там на ночь.

«Повезло тем, у кого оказались загородные дома и дачки, где есть печки. Туда уехать — и почти можно жить. Правда цены на дрова — заоблачные, куб дров стоит 5 тыс гривен», — рассказывают киевляне.

Материальное положение многих жителей, особенно пенсионеров, осложняется высокими ценами на альтернативные источники тепла. Цены на дрова и многое другое, позволяющее согреться, выше средней пенсии в стране. Это вынуждает людей экономить и искать другие выходы, вплоть до временного переезда в сельскую местность, если есть такая возможность.

Настроения в городе, по словам источников, меняются. На фоне бытовых трудностей и моральной усталости все чаще звучат призывы к мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что жители Киева станцевали под песню Сердючки после включения света в городе.