«На улицах лежали трупы, которые растаскивали собаки»: штурмовик рассказал о неприятных моментах на передовой

Андрей И. отправился на спецоперацию будучи совсем неопытным бойцом. С первых дней пребывания на фронте он окунулся в атмосферу жизни «за ленточкой». На третий или четвертый день расположение, где были ребята, обстреляли.

Как говорит солдат, тогда военные переехали, но обучение новобранцев не прекращалось.

«Мы изучали передвижение двойками и тройками. Нас учили, как обращаться с оружием общего назначения, минами и тяжелым вооружением. Мы брали в руки противотанковые гранатометы СПГ, управляемые ракеты ПТУР. Кроме того, нас учили слаживанию расчетов», — перечисляет Андрей в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам солдата, бойцы завтракали в семь утра, а в восемь уже были на полигоне, либо тренировались в заброшенных зданиях. Именно там они осваивали навыки штурма и передвижения по улицам.

«Те, кто не знал, тот учился, а кто знал, тот повторял. Тут же и выявились больные: у кого-то мениск на коленке стрельнул, кто-то просто старый уже и не выдерживает нагрузки. Это все надо было определить, чтобы перекинуть их в тыловые подразделения или на эвакуацию. А те, кто покрепче, остались работать», — отмечает Андрей.

После прохождения подготовки солдат забрали в один из населенных пунктов в ДНР, продолжает боец: там они проводили зачистки в подвалах, лазили по домам и обходили улицы. Стояла задача пройти район, все проверить, собрать боеприпасы и убрать погибших, поясняет собеседник издания.

«Позже этот населенный пункт превратился почти в руины, а когда мы зашли туда на второй день, на улицах лежали трупы, которые растаскивали собаки. Мы забирали мертвых ребят: и наших, и украинцев — конечно, так их оставлять было нельзя», — заключает Андрей.

Ранее земляки прислали фото погибшего разведчика женщине, которая не могла найти своего сына.