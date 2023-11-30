На улице в Москве лошадь умерла от удара током

В центре Москвы вечером четверга, 30 ноября, произошел страшный инцидент с лошадью. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на представителя экстренных служб.

Если говорить о деталях странного ЧП, возле дома №8 на улице Большая Дмитровка лошадь наступила на оголенный провод. В результате инцидента она сразу же умерла.

На место происшествия уже едет хозяйка животного. Она заберет тело. Другие подробности уточняются.