На Урале близнецы пытались заживо сжечь мужчину

Братья-близнецы предстанут перед судом за попытку убийства и хранение взрывчатки, сообщает Инфо24 со ссылкой на СУ СК Свердловской области.

В Нижних Сергах завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев-близнецов, обвиняемых в покушении на убийство с особой жестокостью и незаконном хранении взрывчатых веществ. Материалы направлены в суд для решения вопроса о принудительном лечении фигурантов — экспертиза признала их невменяемыми, то есть не осознающими свои действия в момент преступления.

По данным следствия, 27 февраля взрослые братья распивали спиртное с земляком в Нижнесергинском районе. Однако вскоре родственники поругались со знакомым, облили его горючей жидкостью и подожгли. Жертву спасли местные жители: один потушил пламя курткой и снегом, другой помешал нападавшим продолжить расправу деревянной доской. Пострадавший с ожогами и травмами был госпитализирован в Ревдинскую больницу. Он выжил, но ситуация могла закончиться трагедией.

Отмечается, что также братьям вменяют хранение 200 граммов пороха, изъятого при обыске 11 марта.

В ходе расследования проведены экспертизы, подтвердившие психическое расстройство обвиняемых. В настоящее время братьев отправили под арест.

Ранее сообщалось, что мужчина в Люберцах получил более 20 лет колонии за убийство и изнасилование знакомой в 1993 году.