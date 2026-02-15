На Урале лавина «стерла» двоих детей во время зимней забавы

В Свердловской области разыгралась трагедия, унесшая жизни двоих детей. В Шалинском районе при сходе снежной массы погибли мальчики восьми и девяти лет, катавшиеся на тюбинге с необорудованной горки. Следов трагедии на поверхности не осталось — детей нашли только после того, как поиски начала бабушка одного из них. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Сигнал о пропаже поступил после того, как школьники не вернулись домой в положенное время. Родственники забили тревогу, когда вечерние сумерки сгустились над регионом, а мальчиков все не было. Впоследствии соседом был обнаружен тюбинг возле горки, после осмотра обнаружены дети в снегу. Страшная находка не оставила надежды: спасти ребят не удалось.

По предварительным данным, причиной гибели стал внезапный сход снежной лавины. Пологий склон, который еще утром казался безопасным местом для зимней забавы, преподнес жестокий сюрприз. Тюбинг, скорее всего, спровоцировал подвижку снежных масс, которые накрыли детей с головой, не оставив шансов выбраться самостоятельно.

В настоящее время прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту случившегося. Следователям предстоит выяснить, кто именно должен был следить за безопасностью в этом районе, и дать правовую оценку действиям (или бездействию) ответственных лиц.

