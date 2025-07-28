На Урале отключили мобильный интернет и связь в крупных городах

Во всем Уральском регионе наблюдаются масштабные перебои со связью, включая отсутствие доступа к мобильному интернету. Во многих крупных населенных пунктах Урала абоненты сообщают о значительном ухудшении качества сигнала и невозможности использования мобильного интернета. На данный момент причины, вызвавшие отключение, остаются невыясненными.

Жители Екатеринбурга, Челябинска, Новоуральска и других крупных городов столкнулись с проблемами в работе сотовой связи и мобильного интернета. В частности, сообщается о невозможности воспользоваться приложениями WB и Ozon для получения заказов, а также провести оплату посредством QR-кода в торговых точках.

Ранее сообщалось, что на Ямале проведут экстремальный трехдневный тур «Выжить на краю земли».