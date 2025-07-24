Выживание в диких условиях: чему научат туристов на Полярном Урале

На Ямале стартует необычный туристический проект «Выжить на краю земли», который позволит участникам проверить себя в условиях дикой природы. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

С 15 августа смельчаки смогут отправиться в трехдневное путешествие по горам Полярного Урала под руководством опытных инструкторов. Программа тура включает практические навыки выживания: ориентирование без карт и компаса, добыча огня разными способами, очистка воды из природных источников. Особое внимание уделят подаче сигналов бедствия — критически важному умению в экстремальных ситуациях.

Тур начинается в Салехарде, откуда участников доставят в поселок Харп, а затем — к стартовой точке пешего маршрута по горному массиву. Организаторы позаботились о балансе экстрима и комфорта: в стоимость включено питание и посещение бани после испытаний.

Проект называют возможностью не только проверить свои силы, но и увидеть первозданную красоту Ямала. Всех участников перед стартом ждет обязательный инструктаж по технике безопасности.

Ранее сообщалось, что АТОР опровергла информацию о массовом наплыве туристов из Европы в Калининград.