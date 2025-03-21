В Калмыкии подросток ушел из дома и покончил с собой после жуткого видео с избиением

В калмыкском селе Садовом нашли тело 14-летнего подростка, который, предварительно, покончил с собой после аналогичного инцидента со сверстником. Об этом стало известно телеграм-каналу Baza.

Мальчика обнаружил один из жителей села в хозпостройке 20 марта. По информации источника, подросток совершил суицид после того, как его обвинили в участии в жестоких издевательствах над сверстником. До этого он ушел из дома 15 марта и долгое время не выходил на связь.

Один из инцидентов, в котором участвовали другие школьники, был записан на видео и распространился в соцсетях. На жестоких кадрах видно, как подростки унижают и избивают мальчика. После этого ребенка оставили одного в беспомощном состоянии.

16 марта стало известно, что школьник, не выдержав травли и буллинга, покончил с собой дома. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело и начали расследование.

Уполномоченная по правам ребенка в Калмыкии Наталья Чужаева выразила сожаление по поводу случившегося. Она отметила, что современная культура и воздействие интернета имеет большой вес в жизни подростков и слова, произнесенные в онлайн-пространстве, могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее телеграм-канал Ural Mash сообщил, что двое подростков сгорели в Свердловской области в заброшенном сарае.