На Урале появилась улица Балабанова

Новая улица расположена в границах между улицей Лучистой, проектируемой магистральной улицей общегородского значения, руслом реки Шиловки, проектируемым проездом, Полевским трактом, улицей Перспективной и ЕКАД.

Параллельно c этим в Академическом районе города были утверждены названия улиц в честь выдающихся советских ученых. Одна из них получит имя академика Игоря Курчатова, которая начинается с улицы Амундсена и переходит в улицу Академика Вавилова, названную в честь Николая Вавилова.

Решение о присвоении имени Балабанова одной из улиц Екатеринбурга было принято на заседании комиссии по топонимике в начале июля. Кроме того, в городе планируют установить монумент знаменитому режиссеру. Памятник будет расположен возле Дворца молодежи.

