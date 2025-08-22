На Урале появилась улица Балабанова
В Екатеринбурге открыли улицу в честь режиссера Балабанова
Фото: [flickr.com]
В Екатеринбурге появилась улица, названная в честь известного российского режиссера Алексея Балабанова. Соответствующее постановление подписано городской администрацией Чкаловского района города.
Новая улица расположена в границах между улицей Лучистой, проектируемой магистральной улицей общегородского значения, руслом реки Шиловки, проектируемым проездом, Полевским трактом, улицей Перспективной и ЕКАД.
Параллельно c этим в Академическом районе города были утверждены названия улиц в честь выдающихся советских ученых. Одна из них получит имя академика Игоря Курчатова, которая начинается с улицы Амундсена и переходит в улицу Академика Вавилова, названную в честь Николая Вавилова.
Решение о присвоении имени Балабанова одной из улиц Екатеринбурга было принято на заседании комиссии по топонимике в начале июля. Кроме того, в городе планируют установить монумент знаменитому режиссеру. Памятник будет расположен возле Дворца молодежи.
Ранее сообщалось, что потомок русского музыканта Петра Чайковского посетил спектакль о своих предках в Сочи.