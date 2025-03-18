На Урале предлагают купить ржавый ретро-ЗИЛ за 3,8 млн руб.

В Челябинске выставлен на продажу автомобиль ЗИЛ-115, выпущенный в 1978 году. Объявление об этом размещено на сайте «Дром».

В объявлении, размещенном на интернет-площадке, продавец указал стоимость автомобиля — 3,8 млн руб. По словам автора объявления, транспортное средство нуждается в капитальном ремонте. Однако, как подчеркивает владелец, цена автомобиля ниже рыночной.

«ЗИЛ-4104 (115) под реставрацию, передний бампер новодел, документы советские. Машина по низу рынка, не ждите от нее чуда», — приводится в публикации.

На фотографиях, которые прилагаются к объявлению, видно, что кузов лимузина сильно поврежден коррозией и нуждается в свежей покраске. Внутреннее убранство автомобиля также выглядит изношенным, некоторые детали и вовсе отсутствуют.

Продавец же в свою очередь уверяет, что данная модель пользуется большим спросом среди коллекционеров ретро-машин.

Ранее сообщалось, что умного кота из Одинцово выставили на продажу за 200 млн руб.