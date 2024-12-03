В России разработали уникальный дрон «Гаргулья» для обследования линий электропередачи

Уральские умельцы из компании-производителя беспилотных летательных аппаратов «Лаборатория будущего» создали дрон для аэросъемки «Гаргулья». Его преимуществом, как сообщает RT со ссылкой на коммерческого директора предприятия Павла Камнева, является эффективный мониторинг линий электропередачи.

Как рассказал собеседник журналистов, «Гаргулья» собрана на 60% из отечественных комплектующих. На рынке российских беспилотников дронов с подобными характеристиками для обследования ЛЭП нет. По словам Камнева, на борт аппарата устанавливается камера Full HD с тепловизором или с десятикратным оптическим зумом, способная передавать изображение в разрешении 4K.

«Гаргулья» — это легкий, компактный дрон для ведения видеонаблюдения. На практике аппарат применяется для облета опор ЛЭП и оценки состояния сцепной арматуры и изоляторов, а также для оценки состояния самих опор ЛЭП на предмет коррозии и разрушения соединительных элементов», — рассказал Камнев.

Он также добавил, что указанный беспилотник будет использоваться прежде всего в различных труднодоступных местах, где мониторинг или невозможен, или труднодоступен: в горных массивах, переходах через водные преграды. Сейчас разработчиками ведется «кропотливая работа по анализу отснятых данных», формированию соответствующих рекомендаций, рассказал Камнев.

«Помимо осмотра ЛЭП, „Гаргулья“ может применяться и в других сценариях — например, для обследования строительных объектов и территорий промышленных предприятий», — отметил он.

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