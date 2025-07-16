На Урале сына главы азербайджанской диаспоры отправили в СИЗО

Молодого человека обвиняют в применении насилия к представителю власти. Судья принял решение об аресте на два месяца. Сам сын лидера диаспоры не признал свою причастность к инциденту. Его защита настаивает на невиновности и называет решение суда необоснованным. Адвокат Павел Коробов заявил, что в ближайшее время подаст апелляцию.

Азербайджанская диаспора пока не дала официальных комментариев.

Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России.