На Урале сына главы азербайджанской диаспоры отправили в СИЗО
Сын лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински арестован в Екатеринбурге
Фото: [Верховный суд РФ в Москве/Медиасток.рф]
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу сына лидера азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Молодого человека обвиняют в применении насилия к представителю власти. Судья принял решение об аресте на два месяца. Сам сын лидера диаспоры не признал свою причастность к инциденту. Его защита настаивает на невиновности и называет решение суда необоснованным. Адвокат Павел Коробов заявил, что в ближайшее время подаст апелляцию.
Азербайджанская диаспора пока не дала официальных комментариев.
Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России.