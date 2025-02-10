Живодер в Красноярске постирал кота в стиральной машине и записал его мучения на камеру

Житель Красноярска создает хайповые видео , в которых он издевается над животными. Об этом стало известно РЕН ТВ. По информации от источника телеканала, мужчина ради создания контента засунул живого кота в стиральную машину и запустил ее.

Позже в его телеграм-канале появилось видео, на котором он насмехается над своими домашними животными.

Один из видеоматериалов вызвал интерес у сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время они проводят поиск человека, который запечатлен на видео. В случае установления его личности он может быть отправлен под суд за жестокое обращение с животными.

«Живодер создал свое сообщество, в котором демонстрирует всяческие издевательства над братьями меньшими», — приводится в сообщении телеканала.

В региональном управлении внутренних дел сообщили, что проводится проверка, по итогам которой будет вынесено решение в соответствии с нормами закона.

Ранее сообщалось, что в Мытищах осудят мужчину, который протащил по земле привязанных к машине собак.

Аналогичный случай произошел в октябре прошлого года в деревне Пустые Меленки в Клину. Там мужчина привязал собаку к машине и на скорости протащил ее по улицам населенного пункта.